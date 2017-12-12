Не уследили: в Сухом Логу 9-летний мальчик чуть не утонул в бассейне

12.12.2017

Ребенок провел под водой несколько минут.

В бассейне Сухого Лога сегодня немноголюдно. Похоже, плавать посетители пока побаиваются. Ведь накануне здесь едва не утонул 9-летний мальчик. Подробности ЧП журналистам рассказывает директор спорткомплекса. Говорит, ребенок не рассчитал свои силы — заплыл на глубину и не смог выбраться. Первую помощь ребенку оказали тут же и вызвали скорую. Сейчас он в Екатеринбургской больнице — в тяжелом состоянии. Дышит только с помощью аппарата. Врачи ввели мальчика в медикаментозную кому. Такая процедура, по их словам, нужна, чтобы снизить вредные последствия кислородного голодания. Прогнозы на выздоровление врачи пока делать не спешат — ведь неизвестно, сколько времени мальчик провел под водой. Но главное — его жизнь сейчас вне опасности. Тем временем, тренеры повторяют технику безопасности. В бассейне «Юность» уверяют: у них за детьми глаз да глаз. Особенно за новичками. Но даже если ребенок с виду хорошо держится на воде, его нельзя оставлять без присмотра. Ведь часто даже опытным пловцам мешает паника. А вот куда смотрели инструкторы в Сухом Логу — сейчас выясняет прокуратура. Внутреннюю проверку сейчас проводят и в самом бассейне. Вопросы уже появились не только к тренерам, но и к родителям, которые могли отпустить ребенка учиться плавать самостоятельно.