Дикие нравы в городской квартире: семья екатеринбуржцев приютила лиса

12.12.2017

Лисенок уже обжился на балконе.

Даже радость у лиса — зверская. Хозяина Плутон приветствует, покусывая за руки. И хотя в пасти зверя острые зубы, Даниил знает — руку кормящую тот не укусит. Нового друга Даниил завел три месяца назад. Привез Плутона в Екатеринбург из Челябинска. Прежние хозяева отказались от рыжего после рождения ребенка — почти два года зверек жил один в вольере. Теперь же осваивает балкон — здесь у лиса и домик, и склад. Куда хитрюга, при первой возможности, относит добычу. Тапочки, рассказывают хозяева, — любимая игрушка плута. Причем, отобрать силой добычу у ворюги не получится — он будет визжать и кусаться. А вот обменять на вкусняшку — лис всегда согласен. Подойдет и печенье, и овощи и даже соленья. За кусок же курицы Плуто даже станцевать готов. За юрким зверьком, рассказывают владельцы, нужен глаз да глаз. Ведь любопытный лис готов попробовать на зуб, всё что видит — розетки, провода и даже металлические предметы. О том, что ему хочется поиграть, Плуто говорит необычным мяуканьем. Привыкают к новому жильцу и старожилы — две кошки и собака. И если шпиц с лисом держат нейтралитет, кошки стараются забраться повыше. И всё же Даниил признается, несмотря на забавный вид, лиса — животное не для всех. Очень важно завоевать доверие такого питомца. Запоминающейся обещает стать и жизнь с лисом. Так, его хозяева, видимо, надолго запомнят этот Новый год. Говорят, впервые не будут украшать елку и развешивать гирлянды. Ведь мохнатый дизайнер очень быстро наведет здесь свой — лисий — порядок.