Жертвы снегопада: за выходные на Урале в ДТП погибли 10 человек

11.12.2017

Всего за несколько дней произошло около 400 аварий

Смертельная авария случилась на трассе Пермь — Екатеринбург. Водителя иномарки занесло при обгоне, он столкнулся со встречной машиной. Погиб 10-летний мальчик — он сидел в салоне без детского кресла и не был пристегнут. Женщина-пассажирка и водитель встречного авто госпитализированы с многочисленными переломами. А в Екатеринбурге на объездной столкнулись Камаз и легковушка. Ее водитель вылетел на встречку и не смог вернуться обратно. От многочисленных травм 35-летний мужчина скончался на месте, он тоже не пристегнул ремень. Инспекторы отмечают: водители просто не справляются с управлением на заснеженных трассах, в таких условиях не помогают ни шипы, ни большой стаж. Так что в очередной раз автомобилистов просят быть внимательнее и по возможности отложить дальние поездки до окончания снегопадов.