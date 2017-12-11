Затянули черные пояса! Чемпионат мира по кекусинкай прошел в Екатеринбурге

11.12.2017

В уральскую столицу съехались 300 каратистов из 55 стран

Гром японских барабанов вдохновляет каратистов на бой. И это, пожалуй, самая экзотичная часть турнира. Чемпионат мира по кекусинкай больше похож на спортивное шоу, где философия каратэ на вторых ролях. На Великом пути современным воинам не до этикета — ради победы некоторые даже запрещенные приемы применяют. Так, екатеринбуржец Иван Тумашев получил от соперника из Казахстана по шее. Каратэ уже не то, вздыхают поклонники. Вместо духовного совершенствования, которое подразумевает это искусство, бойцы любой ценой стремятся к наградам. Тот же Иван, одержавший победу в своей весовой категории, признался, что уже привык к боям без правил. Примечательно, что философия этого стиля заключается совсем в другом. Воины должны защищать справедливость и не показывать всем свою силу. Но времена меняются, и нынешним каратистам не до заповедей основоположников. Анета, например, занялась кекусинкай по необходимости — для самообороны. На этом пути каждое поражение — это шанс стать лучше. Однако, казахские каратисты не хотят тратить времени, которое в большом спорте, как известно, деньги. После драки с Иваном Тумашевым их тренер машет кулаками — и называет его поведение неспортивным. И все-таки, по мнению многих, кекусинкай каратэ сейчас больше спорт, нежели боевое искусство. По крайней мере, на мировых чемпионатах.