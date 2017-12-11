Сносить или не сносить? Судьбу усадьбы Казанцева решали на общественных слушаниях

11.12.2017

На месте исторического сквера хотят возвести небоскрёбы

Это прародители всех сортов уральских яблок. Именно здесь в начале прошлого века были выведены деревья, которым не страшен суровый местный климат. Но спустя столетие, селекции, возможно, подвергнется сам сад Казанцева. Правда, не научной, а строительной! Усадьбу хотят вписать в будущий квартал небоскребов — чтобы приспособить к современным условиям. Смотрители не против, если традиции не только сохранят, но и продолжат. Ставить эксперименты в этом историческом квартале самое время. Он сам как старинное деревце, скривившееся под гнетом времени. Чтобы центр города расцвел, горожанам представляют проект реконструкции участка — комплекс Екатеринбург-сити. По задумке, это не типовые небоскребы — здесь должен вырасти горный хребет, символизирующий Медную гору из сказов Бажова. В нем будут расположены торговые площадки, деловые центры, большой кинотеатр и музей. Однако горожан волнует судьба исторических зданий. Говорят, их необходимо сохранить — и предлагают свой проект архитектурного скрещивания. Впрочем, сад Казанцева застройщики трогать не собираются. Они планируют снести дома, которые не имеют ценности. А 5 памятников истории должны прекрасно вписаться в архитектурный ансамбль. Кое-кто и вовсе видит на этой улице праздник. Одна из участниц предложила сделать обновлённый квартал главной городской площадью. Впрочем, это не окончательный проект. Он будет дорабатываться. Строители обещают учесть мнения горожан. Ведь любой селекции — улучшить то, что было раньше.