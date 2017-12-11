Новые герои нашего времени: в Екатеринбурге стали известны первые обладатели «Ордена Святой Екатерины»

Эта награда отныне будет вручаться тем, кто вершит добрые дела


Эта награда впервые нашла своих героев. Нашего времени. Орден Святой Екатерины вручают уральцам, в чьей жизни нашлось место подвигу. Первыми обладателями почетной награды, учрежденной Фондом Святой Екатерины, стали десять екатеринбуржцев. Жизнью они рисковали не по долгу службы, а по велению сердца. К примеру, школьники Егор и Олег, самые юные орденоносцы, задержали насильника, угрожавшего женщине. О себе подростки тогда не думали. Мимо чужой беды не смог пройти и Александр Лозовой — он бросился в воду за рыбаком, провалившимся под лед. Помимо ордена, ему вручают еще и часы — взамен старых, которые промокли. А Русдан Моисеевна вытаскивает людей не из проруби, а из пучины жизненных проблем. Она стала приемной мамой для восьмерых детей-инвалидов. Семью Ксюша, как и ее сестры, обрела только в 15 лет. До этого девочки жили в детском доме. Родную мать им заменила их же воспитатель, у которой, кстати, есть двое собственных детей. Трудности Русдан не пугают. Тех, кто бескорыстно помогает другим, учредители новой награды собираются чествовать ежегодно. Ведь в героях у нас недостатка нет.

Также в разделе Жизнь

Трава у дома: возле школы на Ильича растет конопля
03.07.2017
Трава у дома: возле школы на Ильича растет конопля
Тест-драйв семейной жизни: в Екатеринбурге появился муж напрокат
22.12.2016
Тест-драйв семейной жизни: в Екатеринбурге появился муж напрокат
В «Кольцово» спасли замерзающего щенка
04.12.2017
В «Кольцово» спасли замерзающего щенка
Сын американского шпиона Фрэнсиса Пауэрса приехал в Екатеринбург
07.12.2017
Сын американского шпиона Фрэнсиса Пауэрса приехал в Екатеринбург

Вчера
Новые герои нашего времени: в Екатеринбурге стали известны первые обладатели «Ордена Святой Екатерины»