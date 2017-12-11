Каток и летом, и зимой: пешеходы падают на скользкой плитке на Луначарского

11.12.2017

Экспертиза доказала – покрытие не соответствует ГОСТу

Даже выпавший снег не улучшил ситуацию. А только сделал угрозу падения скрытой. Скользят горожане здесь уже вторую зиму. Знающие — стараются идти по краю, там не так скользко. И предупреждают остальных. Горожане рассказывают: в каток этот тротуар превратили коммерсанты, когда ремонтировали магазин. И на замечания не реагировали. Однако предприниматели уверяют — сами оказались в заложниках ситуации. Они здесь — лишь арендаторы. А плитку укладывал собственник здания. Точнее — подрядчик, на него уже подали в суд. Ведь экспертиза установила — плитка совершенно не соответствует требованиям ГОСТа. Пока суд да дело — наступила зима. Но как быть пешеходам до весны? Мы нашли выход. Вместе с чиновниками местной администрации. Так что теперь каток должен исчезнуть.