Игры со смертью: в Екатеринбурге магнитные шарики склеили 5-летнему ребенку кишечник

11.12.2017

Девочка попала на операционный стол с перитонитом

Это какое-то дежавю, вздыхают врачи. Их операционные снова накрыло магнитной волной. На столах — дети, проглотившие коварный конструктор. Шарики проходят пищевод, желудок и застревают в кишечнике — буквально склеивая его стенки. Таких пациентов здесь не видели последние три года. После первой волны проглоченных магнитов родители стали бдительнее, но, похоже, ненадолго. Четыре больших шва из-за двух маленьких шариков. Кишечник пятилетней Златы магниты не просто склеили — они буквально продавили в нем дыры. О том, что игрушка может довести дочь до больницы, родители и не подозревали. Говорят, по инструкции, магнитной головоломкой можно играть детям старше трех лет. Так что опасности от конструктора не ждали. Впрочем, на зуб малыши готовы пробовать все что угодно. Каждый год в операционных оказывается больше полусотни маленьких гурманов. Причем, со временем вкусы у них меняются. Если сначала из животов ребятни хирурги доставали в основном монеты, то позже стали находить батарейки, вызывающие сильнейшие ожоги слизистой желудка. Чаще всего аккумуляторы дети достают из игрушек и пультов от телевизоров. В этом году — новая мода. Внутрь пошли — спиннеры. Только вот выудить магнитные шарики можно лишь скопом — если они не рассеялись по всему кишечнику. В противном случае, у родителей есть лишь сутки, чтобы спасти своего ребенка. А это — прямой путь к перитониту. Так что врачи решили взяться за тяжелую артиллерию. И бороться за здоровье пациентов не только в операционных, но и в СМИ. Они просят не давать магниты детям младше семи лет — в этом возрасте ребята уже не тащат в рот всё, до чего могут дотянуться. Но главное — не оставлять опасные игрушки без присмотра.