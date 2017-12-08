Зиме дорогу! Снегопад спровоцировал в Свердловской области около полусотни ДТП

08.12.2017

Есть погибшие и пострадавшие.

Так, на Ново-Московском тракте в аварию попала карета скорой помощи вместе с пациентами. Она приняла на себя сразу два удара. В момент столкновения в неотложке находились сразу 3 пациента — один из них лежачий. Вместе с фельдшером они приняли удар на себя. С сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой их доставили в больницу уже на другой карете. И это не единственная серьёзная авария за минувшие сутки. День жестянщика объявили практически на всех трассах области. Аварии случались чуть ли не через каждые 200 метров. На Московском тракте в кювет улетел пассажирский автобус, на Серовском — фура и несколько легковушек. Там погибли двое человек. Стихия не пощадила даже священнослужителя — в аварию на трассе попал дьякон. Пока погода не улучшится, сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дорогах.