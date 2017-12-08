В зале суда Елена, как всегда, прячет лицо и молчит. Но детали ее громкого дела уже известны всей стране. Жительнице поселка Малышева выносят приговор после гибели двух ее детей и болезни третьего. Есть доказательства, что она травила своих детей крысиным ядом! Это варфарин, который разжижает кровь. Он продается в любой аптеке и часто используется в борьбе с грызунами. Но два года назад врачи случайно обнаружили лекарство в крови 8-летнего сына Елены. Как рассказал мальчик, мать давала ему по 6-8 таблеток за раз! Следователи стали разбираться и выяснили, что двое детей подсудимой, умершие при странных обстоятельствах, тоже принимали препараты. Сама же Елена на допросах не раз меняла показания. Сперва говорила, что таким способом лечила у ребенка тромбоз, потом призналась, что действительно хотела его убить. Но супруг
Травила крысиным ядом! Свердловчанку признали виновной в убийстве собственных детей
Женщина отправится в колонию на 18 лет.
В зале суда Елена, как всегда, прячет лицо и молчит. Но детали ее громкого дела уже известны всей стране. Жительнице поселка Малышева выносят приговор после гибели двух ее детей и болезни третьего. Есть доказательства, что она травила своих детей крысиным ядом! Это варфарин, который разжижает кровь. Он продается в любой аптеке и часто используется в борьбе с грызунами. Но два года назад врачи случайно обнаружили лекарство в крови 8-летнего сына Елены. Как рассказал мальчик, мать давала ему по 6-8 таблеток за раз! Следователи стали разбираться и выяснили, что двое детей подсудимой, умершие при странных обстоятельствах, тоже принимали препараты. Сама же Елена на допросах не раз меняла показания. Сперва говорила, что таким способом лечила у ребенка тромбоз, потом призналась, что действительно хотела его убить. Но супруг