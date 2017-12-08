Травила крысиным ядом! Свердловчанку признали виновной в убийстве собственных детей

Женщина отправится в колонию на 18 лет.


В зале суда Елена, как всегда, прячет лицо и молчит. Но детали ее громкого дела уже известны всей стране. Жительнице поселка Малышева выносят приговор после гибели двух ее детей и болезни третьего. Есть доказательства, что она травила своих детей крысиным ядом! Это варфарин, который разжижает кровь. Он продается в любой аптеке и часто используется в борьбе с грызунами. Но два года назад врачи случайно обнаружили лекарство в крови 8-летнего сына Елены. Как рассказал мальчик, мать давала ему по 6-8 таблеток за раз! Следователи стали разбираться и выяснили, что двое детей подсудимой, умершие при странных обстоятельствах, тоже принимали препараты. Сама же Елена на допросах не раз меняла показания. Сперва говорила, что таким способом лечила у ребенка тромбоз, потом призналась, что действительно хотела его убить. Но супруг по-прежнему отказывается в это верить. На стороне подсудимой и знакомые. Говорят, мать давала сыну препарат, но лишь потому, что боялась его потерять. Рассказывают, на одном из заседаний независимый эксперт подтвердил — доза варфарина в крови была терапевтической. Поэтому защитницы уверенны, повинилась Елена под давлением. Во время процесса адвокат Елены просил переквалифицировать дело с убийства — на случайное причинение тяжкого вреда здоровью. Однако доказательная база – многочисленные экспертизы и показания 40 свидетелей – убедили суд. Женщине назначили 18 с половиной лет колонии общего режима. Мать намерена обжаловать это решение. Выживший сын Елены уже поправился. По словам отца, он все время спрашивает о маме. Но, похоже, увидятся они теперь не скоро.

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Травила крысиным ядом! Свердловчанку признали виновной в убийстве собственных детей