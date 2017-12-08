Российским футболистам предложили платить зарплату биткоинами

Помимо олимпийских игр на нервах, юзеры интересовались тем, что ближе: чемпионатом мира по футболу. Соперники известны, расписание матчей утверждено. Одно не ясно — как представят страну наши футболисты. Рейтинг популярных новостей — в рубрике Клик народа.
Рейтинг популярности запросов в баллах:
Жеребьевка ЧМ 2018 — 100
Курс биткоина — 94
Участие России в ОИ 2018 — 84
Поделки к Новому году — 70
Владимир Путин — 52
Вкусные салаты на Новый год — 40
Рейтинг составлен на основании данных поисковой системы «Яндекс».