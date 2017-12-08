Осторожно, облучение! Екатеринбургские таможенники рассказали, как распознать радиацию

08.12.2017

Только за минувший год на границе притормозили с десяток опасных посылок.

Маленькая сетка, но большие бедки. Опасность, исходящая от этих фильтров для фонарей, зашкаливает. У небольших мешочков, задержанных накануне в Кольцово, невероятно высокий радиационный фон. Оказалось, сетки из Китая пропитаны солью тория — радиоактивного редкоземельного металла. Зараженные посылки таможенники сейчас находят все чаще. Только в этом году они задержали радиоактивную керамику, массажеры и даже наклейки на сотовые телефоны. Производитель обещает, что эти стикеры должны беречь здоровье потребителя — блокировать излучение. Но на деле все наоборот. Чтобы выявить опасные грузы, таможня проверяет все посылки — от небольшого свертка до гигантского контейнера. Беда может исходить даже от предмета размером с горошину. К примеру, от драгоценных камней. Таможня уже находила топазы, цитрины и турмалины, которые буквально светились на дозиметрах. Облученные минералы не редкость, объясняют геммологи. Ведь это делается специально, чтобы изменить или усилить цвет камней. Причем, сами они безопасны — гамма-лучи меняют лишь структуру, а не состав минерала. «Фонить» могут только ископаемые с радиоактивными вкраплениями — соединениями урана, радия или калия-40. Это, видимо, и произошло с задержанными топазами. Чтобы такая малость не навредила тем, кому предназначаются посылки, специалисты советуют проверять документы на товар — и не экономить. По словам ученых, паниковать и проверять, не светятся ли домашние мелочи, не нужно. Чаще всего, излучение невелико — а потому вреда не приносит. Но если есть сомнения, предмет можно отнести на экспертизу.