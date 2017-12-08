Орфей и Эвридика 40 лет спустя: легендарная рок-опера получила классическое звучание

Теперь арии, которые пели в сопровождении электрогитар, звучат под аккомпанемент оркестра
Миф о юноше с волшебным голосом в Свердловской Музкомедии звучит по-новому. Услышать современный вариант легендарной советской рок-оперы на премьеру приехали ее создатели. В новой, тринадцатой по счету, постановке действие разворачивается в далеком будущем, в обществе, пережившем конец света. Изменить его циничные нравы предстоит молодым героям: Орфею и Эвридике. Свердловские Орфей и Эвридика не только живут в другое время, но и звучат по-новому. Александр Журбин писал свою оперу для рок-группы. В новой постановке в одной оркестровой яме с трудом, но уживаются симфонический оркестр и электрогитары. Необычным исполнением автор оперы, кажется, заслушался. А после — признался: такая трактовка ему по душе. В театре рассказывают: тринадцатая постановка не могла пройти гладко. Главный режиссер Кирилл Стрежнев успел провести лишь одну репетицию и угодил в больницу. Но музыканты сумели сделать спектакль за 4 недели, хотя, к примеру, на Бродвее на это уходит — шесть. Счастливое будущее рок-опере предрекают и авторы, однако отмечают: истинную судьбу спектакля решит только зритель.