Как прославить Екатеринбург на весь мир? Марианна Максимовская провела мастер-класс для свердловских журналистов

08.12.2017

В городе стартовал VIII Уральский медиафорум.

Как сделать так, чтобы о Екатеринбурге узнал весь мир — сегодня главная тема для обсуждений. Об этом в Ельцин Центре говорят ведущие журналисты страны и первые лица свердловской области. Они уверены — в преддверии ЭКСПО 2025 столице Урала нужна хорошая реклама. Чтобы город узнавали за границей не хуже Москвы или Санкт-Петербурга. Как создать яркий и запоминающийся образ Екатеринбурга — местных журналистов сегодня учат эксперты мирового уровня. Так что представители многих газет и телеканалов приехали на этот форум — не работать, а учиться. Мария — корреспондент Первоуральской вечёрки — даже записывает советы на диктофон, стараясь не упустить важные детали. Этот медиа форум собрал уральских журналистов уже в восьмой раз. Благодаря поддержке Фонда Святой Екатерины — мастер-классы в этом году проводят настоящие звезды. Лауреаты ТЭФИ и заслуженные работники культуры: Леонид Млечин, Владимир Соловьев, Марианна Максимовская. Они не делают рекламу — они объясняют, почему грандиозные мероприятия важны для города. Живой диалог между прессой и властью продлится еще 2 дня. Участникам форума предстоит обсудить ближайшие международные мероприятия, а также судьбу регионального телевидения. Ведь, именно ему предстоит активно освещать грядущие Чемпионат мира по футболу и, возможно, всемирную выставку.