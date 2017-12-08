ЧП на линейке: в Ревде 15 школьников отравились неизвестным газом

08.12.2017

В больнице до сих пор остаются 8 детей, некоторые из них в состоянии средней тяжести.

Все произошло на линейке, посвященной Дню героев России. Где сразу несколько учеников упали в обморок. Позже плохо стало еще и учителям. Люди жаловались на слабость, тошноту и боль в животе. В помещении чувствовался резкий запах газа. Семерым пострадавшим пришлось вызвать скорую, еще семерых откачали школьные медики. Врачи подозревают у детей и взрослых ингаляционное отравление. Инцидентом уже занимаются полицейские и следователи. Предварительная версия ЧП — распыление в школе перцового баллончика. Но пока причина не установлена, школа работать не будет.