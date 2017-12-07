Волки рядом: в свердловских лесах выросло число опасных хищников

07.12.2017

Так что охотникам разрешили отстреливать волков без ограничений

Ждать, когда придет серенький волчок и за бочек утащит ее любимцев, Тамара не стала. Белку и Бима — к их неудовольствию — пенсионерка пока держит под замком. Говорит, целее будут. В свердловских лесах сейчас непривычно много хищников, и они все чаще выходят к людям. Ближе всего к угрозе жители севера и востока области — там уже случались нападения волков на собак. В Сысертском районе, несмотря на предупреждения, диких зверей пока не видели. Но это вовсе не означает, что их нет. Следы хозяев уральских лесов Евгений находит чуть ли не каждый день. Звери, говорит, бродят в опасной близости от деревень. Скорее всего, они пришли сюда вслед за добычей — лосями. Однако, вполне могут выбрать себе другую жертву. Такие рекомендации охотоведы сейчас дают всем жителям поселков, соседствующих с лесами. В Лечебном местных немного. Но все они готовы дать волкам отпор. Ирина вооружена — и опасна для зубастых гостей. Последний раз, вспоминает женщина, волков в этих краях она видела в детстве. Но бдительности не теряет — держит наготове топор и здравый смысл. Чтобы уберечь жителей, на Среднем Урале разрешили бесконтрольный отстрел волков. Их можно уничтожать без лицензии — до тех пор, пока популяция этих зверей не вернется к безопасным показателям.