Уральская звезда советского кинематографа пытается отвоевать заслуженную пенсию

07.12.2017

Елена Говорухина пока живет в Италии, но собирается вернуться на родину

Сцена из фильма «Ты помнишь», в котором Елена Говорухина дебютировала как актриса, спустя годы стала для нее реальной. Только теперь звезду советского кино гонят не медсестры, а сотрудники пенсионного фонда. Несмотря на роли в известных фильмах, женщине отказываются платить пенсию. Вся эта ситуация напоминает Елене сценарий трагикомедии. В социальной поддержке актрисе отказали потому, что в ее трудовой книжке нет пометок о карьере в кино. А искать доказательства на экране чиновники не хотят. Всё против нее, вздыхает актриса. Последние 30 лет Елена живет и работает в Италии, но все чаще задумывается о возвращении на родину. Чтобы эти планы не сорвались, бывшая актриса решила отсудить себе пенсию. За тысячи километров ее интересы отстаивают екатеринбуржские адвокаты. По словам защитников, в деле уже есть подвижки. «Киноконцерн «Мосфильм» нашел-таки актрису в списке в съемочных групп нескольких фильмов, передал сведения о ее занятости, ставках и даже переводческой деятельности, которую женщина вела в России. Однако судья, вторя великому Станиславскому, заявляет — Не верю. Представители пенсионного фонда — в образе дотошных чиновников. Их смущают то разные подписи на справках, то отсутствие договоров. Да и съемочных дней и выплат за них, считают ответчики, для пенсии маловато. Сведений об организации, в которой работала женщина, фонду не хватило. Поэтому сейчас его представители запросили дополнительную информацию. Из-за этого суд отложил рассмотрение дела. Но это лишь первая серия, говорят юристы — и рассчитывают на хэппи-энд.