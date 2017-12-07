Сын американского шпиона Фрэнсиса Пауэрса приехал в Екатеринбург

07.12.2017

Самолет разведчика сбили в небе над Свердловском 1 мая 1960 года

На Урале мистер Пауэрс приземляется без приключений – в отличие от погоды, посадка мягкая. В этом плане он не сын своего отца – американского шпиона Френсиса Гэри Пауэрса. Того здесь полвека назад силой спустили с небес на землю. В их семье яблоко от яблони далеко укатилось. Если Пауэрс-старший в свое время выведывал чужие секреты, то сын — наоборот — раскрывает тайны истории. Он — исследователь событий времен холодной войны. Но сегодня Гэри Пауэрс младший идет по стопам отца — в буквальном смысле. Его отвезли на место, где американский пилот приземлился после того, как его самолет подбили свердловские зенитчики. Так бесславно для Пауэрса закончилась операция, в ходе которой он должен был провести разведку над секретными объектами СССР. Хотя, казалось бы, благодаря У-2, идеальной машине для шпиона, он должен был быть вне досягаемости. И все же у отца и сына много общего. Например, страсть к фотографированию. Разница лишь в том, что Пауэрс младший снимает мирные объекты. А отец раздобыл редкие кадры Байконура, заводов Свердловска и ядерного комбината Маяк. Но в ЦРУ их тогда так и не увидели — шпиона взяли в плен. На этом фото Френсису Пауэрсу чуть больше тридцати лет. Следующие два года он проведет во Владимирском централе, пока его не обменяют на советского шпиона Рудольфа Абеля. О столь бурном прошлом отца сын долгое время не знал. Секретов своей работы Пауэрс-старший — как настоящий шпион — не выдавал. Благодаря такой биографии, Гэри Пауэрс, как и отец, всегда в центре внимания и привыкший к допросам. На уральской земле потомок американского шпиона пробудет ещё несколько дней. Кровной обиды Пауэрс-младший не держит — говорит, время всех примирило.