Российским спортсменам разрешили выступать на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом

07.12.2017

Накануне международный олимпийский комитет отстранил Россию от участия в играх

Игры пройдут в Южной Корее этой зимой. Причиной стала перепроверка допинговых проб спортсменов, участвовавших в Сочинской Олимпиаде. По ее итогам наша сборная лишилась 11 наград и потеряла первое место в общекомандном зачете. Теперь выступать на играх смогут только «чистые» атлеты — те, кто допинг никогда не употреблял. Но честь страны они отстаивать не будут, им присвоят нейтральный флаг Олимпиады.