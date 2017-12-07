Российским спортсменам разрешили выступать на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом

Накануне международный олимпийский комитет отстранил Россию от участия в играх


Игры пройдут в Южной Корее этой зимой. Причиной стала перепроверка допинговых проб спортсменов, участвовавших в Сочинской Олимпиаде. По ее итогам наша сборная лишилась 11 наград и потеряла первое место в общекомандном зачете. Теперь выступать на играх смогут только «чистые» атлеты — те, кто допинг никогда не употреблял. Но честь страны они отстаивать не будут, им присвоят нейтральный флаг Олимпиады.

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