Парит вторую неделю! На Арамавирской рабочие бросили раскопки теплотрассы

Местные боятся, что вскоре останутся без воды и отопления


Раскопки, по словам соседей, начались две недели назад. Рабочие докопались до труб и исчезли. С тех пор ямы то и дело топит горячей водой. У оставшихся без надзора раскопок даже ограждений нет — их опрокинуло ветром. И хотя ямы в стороне от тротуаров, это не может не беспокоить местных. Однако больше жителей волнует то, что открытые трубы могут перемерзнуть. А эта теплотрасса обеспечивает теплом три многоэтажных дома. Размораживание системе отопления не грозит — успокаивают в теплоснабжающей компании. Энергетики держат вопрос на контроле. Ремонтные бригады готовы выехать, как только вопрос будет согласован с ГИБДД. Ведь заменить трубу без вскрытия проезжей части не получилось

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