Хранитель гроба Господня приехал поздравить Екатеринбург с именинами

07.12.2017

Православные сегодня отмечают День Святой Екатерины

Этот визит имеет большое значение для православных Екатеринбурга, ведь Иерусалимская церковь считается первой христианской и первой общиной. Феофил Третий родом из Греции, он является 141-ым патриархом Иерусалима и занимает эту должность с 2005 года. В уральской столице глава православной церкви провел литургию в Свято-Троицком соборе, а после — возглавил крестный ход до часовни Святой Екатерины. По его словам, сегодняшний день — праздник не только для Екатеринбурга, но и для всего православного мира.