Эпидемия туберкулеза в Алапаевском районе вышла из-под контроля

07.12.2017

Многочисленные случаи опасного заболевания уже обнаружены и в частных подворьях

Первые подозрения на туберкулез у алапаевских буренок появились еще в начале октября. На крупной ферме положительную пробу Манту обнаружили у нескольких животных. Обследование показало, что часть коров действительно больна. Но чтобы обезопасить людей от заражения туберкулезом, было принято решение отправить на забой все поголовье. Однако это, похоже, не остановило вспышку. Теперь палочку Коха обнаружили и у хозяйских буренок. Чтобы обсудить ситуацию, которая явно вышла из-под контроля, в Екатеринбурге сегодня собрали большое совещание. Оно прошло в министерстве общественной безопасности. Завтра собрание проведут и с жителями Алапаевского района, которые держат коров. Будет решен вопрос по забою и скота и выплате компенсаций его хозяевам.