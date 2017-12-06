Жаркие. Зимние. Но не твои. Российскую сборную отстранили от участия в Олимпиаде 2018

06.12.2017

Будут ли свердловские спортсмены выступать под нейтральным флагом?

Слов нет — одни эмоции. Так российские спортсмены и болельщики отреагировали на решение об отстранении нашей сборной от участия в Олимпиаде. От такого поворота событий Александр в шоке. Он тренер сноубордиста Антона Мамаева. Спортсмен должен был выступать в дисциплине биг эйр, которую впервые включили в олимпийскую программу. Получается, годы тренировок прошли впустую. Крест на карьере многих свердловчан может поставить вердикт Международного Олимпийского комитета. Из-за допинговых скандалов сборной России запрещено участвовать в Играх — там не будет ни национального флага, ни гимна. Спортсмены, которые решат поехать в Южную Корею, должны будут доказать, что они чисты, и выступать под нейтральным — олимпийским — флагом. Для тех, кто шел к этому событию всю жизнь, потом и кровью завоевывал место в сборной, решение Комитета равноценно приговору. Но напрасными могут оказаться не только эти усилия. Если спортсменов не допустят до Олимпиады, это перечеркнет всю их карьеру. Ведь к Играм готовятся не один и даже не два года. Поэтому сейчас многие на распутье: нужно ли проявить патриотизм — и бойкотировать скандальные Игры, или же выступать, несмотря на тотальный контроль и унижения. У профессиональных спортсменов твердая позиция. Надо ехать — и побеждать, иначе проиграют все. Но сами участники сборной вне закона пока не строят планы. Поедут ли они на Олимпиаду даже под нейтральным флагом, выяснится 12-го декабря — после совещания спортивных организаций.