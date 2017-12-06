Курьёзнее конфликта не придумаешь. Яблоком раздора в Кедровом стала ёлка, вернее — ее отсутствие. После встречи с главой жители негодуют: власти предложили им самим купить и установить новогодний символ. Но у главы была другая цель. Говорит, денег на строительство снежного городка поселку никогда не давали. В прежние годы праздник устраивали на средства благотворителей. А нынче администрация предложила жителям не ждать милости — а сделать сказку своими руками. В прошлом педагог и массовик-затейник решила воспитать в односельчанах инициативность и сознательность. Однако инициативности жителей хватило лишь на акцию протеста против бездействия властей. От того, как интерпретировали ее призыв к самостоятельности, глава в недоумении. Получились какие-то глухие телефончики. Жители — как дети, убеждены: праздники им должна организовывать администрация. Но, оказывается, таких законов в природе нет. Ёлочки зажигаются, только если это
Предновогодние страсти: жители Кедрового боятся остаться без сельской елки на Новый год
Местная администрация попросила жителей помочь с установкой ели
Курьёзнее конфликта не придумаешь. Яблоком раздора в Кедровом стала ёлка, вернее — ее отсутствие. После встречи с главой жители негодуют: власти предложили им самим купить и установить новогодний символ. Но у главы была другая цель. Говорит, денег на строительство снежного городка поселку никогда не давали. В прежние годы праздник устраивали на средства благотворителей. А нынче администрация предложила жителям не ждать милости — а сделать сказку своими руками. В прошлом педагог и массовик-затейник решила воспитать в односельчанах инициативность и сознательность. Однако инициативности жителей хватило лишь на акцию протеста против бездействия властей. От того, как интерпретировали ее призыв к самостоятельности, глава в недоумении. Получились какие-то глухие телефончики. Жители — как дети, убеждены: праздники им должна организовывать администрация. Но, оказывается, таких законов в природе нет. Ёлочки зажигаются, только если это