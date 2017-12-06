«Не лечат, а калечат!» Областной Минздрав и следователи проверяют арамильскую больницу

06.12.2017

Жительницы города пожаловались на местное отделение гинекологии

Крошечные носочки и кофточки так и не пригодились. Эти вещи Юлия покупала для сыночка Данила. Но родиться мальчику, похоже, было не суждено. Он погиб в утробе матери — на 38 неделе беременности. Этой беременности Юлия ждала пять долгих лет. Вынашивать ребенка было непросто, а за пару недель до родов пришлось даже лечь в стационар — туда маму направил участковый гинеколог, чтобы повысить гемоглобин. Но с каждым днем, проведенным в арамильской больнице, вспоминает женщина, ей становилось только хуже. Отчего — она поняла только после выписки. Уже в Екатеринбурге врачи перинатального центра, куда отвезли Юлию, объяснили ей — капельницы, которые ставили пациентке, повышали в ее крови и без того высокий уровень сахара. Судя по всему, удар пришелся на плаценту. Почему ей назначили неподходящие препараты, арамильские медики пояснить не смогли. Теперь Юля снова ждет ребенка и уверяет, что ни за что больше не переступит порог местной гинекологии. Лишний раз в больницу теперь не заходит и Елена. Ее сотрудникам горожанка не доверяет после того, как те «забыли» в ее животе хирургическую салфетку. Спустя три года после гинекологического вмешательства она снова попала в операционную. Инородный предмет удалили, но на утро Елена поняла — что-то пошло не так. Пациентку снова «режут» — чтобы зашить поврежденный кишечник. Теперь Елена готовится уже к восьмой по счету — и надеется, последней операции. При этом, как и в случае с Юлией, гинекологи перед ней даже не извинились. Ни за салфетку, ни за поврежденные органы. Добиться справедливости Елена пыталась через суд, но там ей отказали — мол, что в истории болезни записи ни о какой салфетке нет. Пациентка уверена — документы просто переписали. Так ли это, выясняют следователи. Не дожидаясь окончания проверки, мы решили сами задать вопросы заведующей гинекологией, где произошло уже несколько трагических случаев с пациентками. Но в больнице нас ждал сюрприз. Удивительное совпадение. Врач решила уволиться после того, как мы отправили запрос в Минздрав с просьбой прокомментировать истории Елены и Юли. В ведомстве об этом умолчали, ограничившись скупой информацией о внутренней проверке в отделении. Каковы будут последствия этой проверки, сейчас интересует весь Арамиль. Между тем, заведующая гинекологией, по слухам, продолжила работу в другой больнице — в Белоярском районе.