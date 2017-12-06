Хеллоу, Америка! В Екатеринбурге снова будут выдавать визы США

Получать документы и проходить собеседования горожане смогут с 11 декабря


Пока же еще действует запрет на выдачу американских виз в регионах, ставший ответом на санкции штатов. Из-за этого екатеринбуржцам ради документов приходилось ездить в Москву — проводить собеседования с кандидатами разрешалось только там. На круги своя все вернулось после визита на Урал нового посла США. Правда, возможности местного консульства по-прежнему ограничены — количество собеседований уменьшилось.

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