Дорога в одну сторону: дачники с трудом выезжают из садового товарищества

06.12.2017

Выезд на Челябинский тракт вдруг превратился в съезд с него

До начала работ у садоводов был прямой выезд на тракт. Но с крутым уклоном. Дачники просили строителей сделать дорогу положе. Однако те просто перекрыли путь и организовали здесь съезд с трассы. В итоге, чтобы выехать из сада приходится делать лишний круг порядка 12-ти километров. Оборудование полосы разгона привело к сужению дублера. Сейчас там и двум машинам не разъехаться. А зимой, когда навалит снега — переживают садоводы — даже легковушка пройдет с трудом, не говоря уже о мусоровозе или грейдере. В управлении дорог нам сообщили, что ситуация изменилась. Ведь дублер теперь асфальтирован. Пообещали дорожники разобраться и с новой развязкой. Туда вскоре отправят специалистов.