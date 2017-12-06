Открытым это заседание было недолго. Через несколько минут журналистов попросили удалиться из зала, чтобы заинтересованные стороны смогли обсудить будущее двух приемных детей Юлии Савиновских. За закрытыми дверями рассматривается жалоба матери, у которой опека забрала детей. Женщину заподозрили в психическом расстройстве после операции по удалению груди. Долгие разбирательства по поводу лишения Савиновских статуса опекуна ничем закончились. Сегодня Юлия поторапливает судебную систему — требует скорейшего возвращения детей в семью. Решение суда первой инстанции, который признал приказ об изъятии детей правомерным, Юлия так же считает неправильным. Поддержать мать пришел даже бывший работник органов опеки, который уверен — в деле были нарушения. По его словам, перед тем, как забирать детей, нужно было проверить их состояние. И, похоже, доводы судью убедили. Он удовлетворил обе жалобы Юлии. Решение суда первой инстанции отменили, дело пересмотрят. Мама не сдерживает эмоций. А представители органов опеки
Дело Юлии Савиновских пересмотрят! Женщина получила шанс вернуть двух приемных сыновей
Опека отобрала детей у женщины после того, как она уменьшила грудь
Открытым это заседание было недолго. Через несколько минут журналистов попросили удалиться из зала, чтобы заинтересованные стороны смогли обсудить будущее двух приемных детей Юлии Савиновских. За закрытыми дверями рассматривается жалоба матери, у которой опека забрала детей. Женщину заподозрили в психическом расстройстве после операции по удалению груди. Долгие разбирательства по поводу лишения Савиновских статуса опекуна ничем закончились. Сегодня Юлия поторапливает судебную систему — требует скорейшего возвращения детей в семью. Решение суда первой инстанции, который признал приказ об изъятии детей правомерным, Юлия так же считает неправильным. Поддержать мать пришел даже бывший работник органов опеки, который уверен — в деле были нарушения. По его словам, перед тем, как забирать детей, нужно было проверить их состояние. И, похоже, доводы судью убедили. Он удовлетворил обе жалобы Юлии. Решение суда первой инстанции отменили, дело пересмотрят. Мама не сдерживает эмоций. А представители органов опеки