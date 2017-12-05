Новый год в новом доме: зоозащитники пристраивают бродяг перед годом Собаки

05.12.2017

В приюте новоселья ждут около сотни питомцев

Атмосфера в приюте совсем не новогодняя. Собаки тоскуют по дому и по хозяевам, оставившим их на произвол судьбы. Шансов обрести новых у большинства четвероногих немного — сейчас не сезон для поиска друга. Как ни странно, но перед зимними праздниками желающих приютить бездомных псов в разы меньше. В главной городской передержке даже объявили предпраздничный марафон — волонтеры готовы отдать в добрые руки около сотни питомцев. Всем им нужно съехать отсюда до Нового года — чтобы освободить места для новых бродяг. По статистике зоозащитников, быстро подыскать новых хозяев удается лишь каждому седьмому беспризорнику. В праздники процент и того меньше. Остальные обитатели задерживаются в приюте на недели и даже месяцы — их лечат как физически, так и морально. Самое тяжелое для бедолаг — повторные отказы. Так, Бугу вернули на передержку буквально на следующий день после того, как забрали. Горожанам не понравилось, что собака оказалось слишком резвой и непредсказуемой. Поэтому, несмотря на перенаселение, зоозащитники не раздают питомцев направо и налево. Они внимательно присматриваются к желающим взять собачку. К примеру, сразу отсеиваются те, кто хочет сделать псов новогодним подарком — гарантии, что он понравится, нет. Потенциальных хозяев просят выбирать питомцев не по внешности, а по характеру. В таком случае риск не ужиться меньше. Впрочем, добрые руки горожан пригодятся и в самом приюте. Волонтеры призывают неравнодушных помочь устроить на передержке праздник. От людей ждут мясо и крупы к новогоднему собачьему столу. Помочь екатеринбуржцы могут не только собакам, но и кошкам, которых здесь больше 2-х десятков. И хотя спрос на них еще меньше, зоозащитники продолжают верить в новогодние чудеса, совершить которые под силу каждому.