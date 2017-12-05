В то, что это не страшный сон, Зоя Николаевна верить не хочет. Ночью в пожаре погибла семья, жившая по соседству. Из огня удалось выбраться только маме и бабушке. А вот отец и трое детей сгорели заживо. Пламя охватило дом глубокой ночью, в районе трех часов. По версии спасателей, там замкнуло проводку. Справиться с огнем смогли лишь пожарные — пламя потушили за полчаса. Но было уже поздно. На пепелище огнеборцев ждала страшная находка — тела 15-летней Тани, 12-летнего Алеши и младшего — Данилы. Ему было всего полтора года. На место ЧП сегодня приехали родные семьи из Екатеринбурга — тетя погибших детей не может сдержать слез. Настроение в селе сейчас
Ночной кошмар! В поселке под Сысертью в огне погибла многодетная семья
Отца и троих детей не стало, спастись удалось только маме и бабушке
В то, что это не страшный сон, Зоя Николаевна верить не хочет. Ночью в пожаре погибла семья, жившая по соседству. Из огня удалось выбраться только маме и бабушке. А вот отец и трое детей сгорели заживо. Пламя охватило дом глубокой ночью, в районе трех часов. По версии спасателей, там замкнуло проводку. Справиться с огнем смогли лишь пожарные — пламя потушили за полчаса. Но было уже поздно. На пепелище огнеборцев ждала страшная находка — тела 15-летней Тани, 12-летнего Алеши и младшего — Данилы. Ему было всего полтора года. На место ЧП сегодня приехали родные семьи из Екатеринбурга — тетя погибших детей не может сдержать слез. Настроение в селе сейчас