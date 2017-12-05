Ночной кошмар! В поселке под Сысертью в огне погибла многодетная семья

Отца и троих детей не стало, спастись удалось только маме и бабушке


В то, что это не страшный сон, Зоя Николаевна верить не хочет. Ночью в пожаре погибла семья, жившая по соседству. Из огня удалось выбраться только маме и бабушке. А вот отец и трое детей сгорели заживо. Пламя охватило дом глубокой ночью, в районе трех часов. По версии спасателей, там замкнуло проводку. Справиться с огнем смогли лишь пожарные — пламя потушили за полчаса. Но было уже поздно. На пепелище огнеборцев ждала страшная находка — тела 15-летней Тани, 12-летнего Алеши и младшего — Данилы. Ему было всего полтора года. На место ЧП сегодня приехали родные семьи из Екатеринбурга — тетя погибших детей не может сдержать слез. Настроение в селе сейчас по-настоящему траурное. По словам соседей, семья была образцовая — отец работал охранником в Екатеринбурге, мама — продавщицей в местном магазине — лишь на днях вышла из декрета. Женщина теперь в больнице — с ожогами её отвезли в реанимацию. Серьезно не пострадала в огне лишь бабушка — пока она живет у соседей. Те рассказывают, пенсионерка от шока не может говорить — с ней сейчас работают психологи. От внимания прессы женщину защищают всей улицей. Жизнь сегодня замерла и в школе — рассказывают учителя. Погибших брата и сестру здесь очень любили. Оба выделялись из толпы. Семиклассник Алеша увлекался волейболом и информатикой. Выпускница Таня побеждала на районных олимпиадах по математике и мечтала стать воспитателем в садике. А завтра должна была отмечать день рождения. Где начался пожар, сейчас пытаются выяснить следователи. Говорят, скорее всего, замкнуло электросчетчик. А оттуда пламя пошло в сторону детской – она выгорела сильнее всего. Отец, похоже, пытался спасти сыновей и дочь – его тело нашли рядом с кроватками. Остальные детали пожара будет выяснять специальная комиссия. По факту гибели семьи уже возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Но у сельчан голова болит о другом. Как помочь матери, в одну ночь потерявшей и мужа, и троих детей.

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Ночной кошмар! В поселке под Сысертью в огне погибла многодетная семья