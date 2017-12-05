Мастер-класс от МЧС: как не пострадать от новогоднего фейерверка?

05.12.2017

Ежегодно из-за неправильного использования пиротехники люди портят себе праздник

Отсалютовать Новому году Егор решил за месяц до праздника — ради эксперимента. Мальчик, у которого год назад в руках взорвалась петарда, проверяет продавцов пиротехники. Опасный товар они в праве отдавать только взрослым. В первой точке правила знают. Идем дальше. Вот тот самый магазин, в котором несовершеннолетний Егор год назад купил злополучные петарды. Похоже, торговцы учатся на ошибках. Юному покупателю отказались продать опасные изделия. Егор не расстроился — говорит, это даже к лучшему. Однако простые правила знают далеко не все дети и взрослые. Чтобы свердловчане не навредили себе и не испортили праздник, спасатели устроили настоящий мастер-класс по запуску фейерверков. По словам сотрудников МЧС, зажигать на Новый год следует крайне осторожно. Петарды и салюты нужно держать на расстоянии вытянутой руки, подальше от домов, деревьев и линий электропередачи. Это касается взрослых. Детей вообще стоит поберечь — и не давать им в руки пиротехнику. Выбирать такие изделия нужно, как скоропортящиеся продукты — только в проверенных сетях, где на них есть документы. Инструкция к пиротехнике обязательно должна быть на русском языке — и читать ее нужно обязательно. Иначе праздник может стать незабываемым в плохом смысле слова.