Конец хаосу: чиновники договорились с ГИБДД о схеме движения на Малышева-Гагарина

05.12.2017

Выделенную полосу для общественного транспорта там все же оставят, но вернут поворот направо

Судьбу перекрестка накануне решала целая комиссия. Администрация настаивала, что отдельная полоса автобусам и троллейбусам нужна. ГИБДД — что такая схема для автомобилистов и пешеходов небезопасна. Еще бы, ведь после появления новых знаков здесь стали фиксировать десятки ДТП. В итоге компромисс нашелся. «Выделенка» на Малышева все же останется, а вот кирпич исчезнет. В мэрии пообещали сделать так, чтобы на улицу Гагарина водители поворачивали без риска для жизни.