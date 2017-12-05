Конец хаосу: чиновники договорились с ГИБДД о схеме движения на Малышева-Гагарина

Выделенную полосу для общественного транспорта там все же оставят, но вернут поворот направо


Судьбу перекрестка накануне решала целая комиссия. Администрация настаивала, что отдельная полоса автобусам и троллейбусам нужна. ГИБДД — что такая схема для автомобилистов и пешеходов небезопасна. Еще бы, ведь после появления новых знаков здесь стали фиксировать десятки ДТП. В итоге компромисс нашелся. «Выделенка» на Малышева все же останется, а вот кирпич исчезнет. В мэрии пообещали сделать так, чтобы на улицу Гагарина водители поворачивали без риска для жизни.

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Конец хаосу: чиновники договорились с ГИБДД о схеме движения на Малышева-Гагарина