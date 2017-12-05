«Казна выживания»: в Гордуме после жарких споров приняли бюджет на 2018 год

05.12.2017

Но чиновники объяснили — все не так уж плохо

Несмотря на то, что бюджет следующего года по параметрам скромнее, чем в нынешнем году, он вскоре может пополниться за счет целевых федеральных программ. Но принять главную смету необходимо до начала финансового года — чтобы не оставить без денег школы и больницы. Инвестиции в социальную сферу никто не отменял. Так, в следующем году планируется реконструировать две школы города: первой и восьмидесятой, построить детскую спортивную школу по хоккею. Будут закуплены новые вагоны для метрополитена и обновлено несколько чешских трамваев. Полтора миллиарда власти потратят на ремонт дорог — к нему приступят сразу после окончания чемпионата мира по футболу. Реальностью, в частности, станут давно обсуждаемые идеи.