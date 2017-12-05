«Казна выживания»: в Гордуме после жарких споров приняли бюджет на 2018 год

Но чиновники объяснили — все не так уж плохо


Несмотря на то, что бюджет следующего года по параметрам скромнее, чем в нынешнем году, он вскоре может пополниться за счет целевых федеральных программ. Но принять главную смету необходимо до начала финансового года — чтобы не оставить без денег школы и больницы. Инвестиции в социальную сферу никто не отменял. Так, в следующем году планируется реконструировать две школы города: первой и восьмидесятой, построить детскую спортивную школу по хоккею. Будут закуплены новые вагоны для метрополитена и обновлено несколько чешских трамваев. Полтора миллиарда власти потратят на ремонт дорог — к нему приступят сразу после окончания чемпионата мира по футболу. Реальностью, в частности, станут давно обсуждаемые идеи.

Также в разделе Деньги
Куда уйдут 37 миллиардов? Екатеринбуржцам рассказали, на что город потратит деньги в 2018 году
30.11.2017
Куда уйдут 37 миллиардов? Екатеринбуржцам рассказали, на что город потратит деньги в 2018 году
На что деньги будем тратить? Свердловское правительство формирует бюджет на 2018 год
31.10.2017
На что деньги будем тратить? Свердловское правительство формирует бюджет на 2018 год
В Екатеринбург прилетел генеральный прокурор Юрий Чайка
24.03.2017
В Екатеринбург прилетел генеральный прокурор Юрий Чайка
Куда зарыты бюджетные миллиарды в “Титановой долине”
19.02.2015
Куда зарыты бюджетные миллиарды в “Титановой долине”

Сегодня
«Казна выживания»: в Гордуме после жарких споров приняли бюджет на 2018 год