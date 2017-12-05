Без сериалов и новостей остались жители дома на Химмаше

05.12.2017

Из-за обрыва кабеля на экранах телевизоров неделю темно

Без телевизора Зинаида Федоровна, как без рук. По состоянию здоровья пенсионерка сейчас не выходит из дома. А тут еще окно в мир погасло. Картинка исчезла с телеэкранов всего дома. Причину ремонтники нашли сразу: произошел обрыв кабеля. Но вот уже шесть дней устранить проблему никто не может, соседи слышат лишь обещания. А вот после нашего звонка в диспетчерскую провайдера — мастера тут же появились. Даже искать обрыв не стали, сразу подключили новый кабель. Сигнал в квартиры поступил уже через час. Но почему ждать этого момента телезрителям пришлось целую неделю, поставщик связи обещал разобраться. На данный момент ТВ-вещание уже восстановлено. В компании-провайдере нас заверили, что от подобных проблем телезрители избавятся в следующем году, на который уже запланирована модернизация системы во всем м/р Химмаш.