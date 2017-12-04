Жребий пал: стали известны команды, которые приедут в Екатеринбург на ЧМ-2018

04.12.2017

На уральском поле сыграют футболисты из Японии, Египта, Уругвая, Франции, Перу, Сенегала, Мексики и Швеции.

На Центральном стадионе впору график экскурсий составлять. Один за другим его осматривают организаторы и участники Мундиаля. Вот масштаб арены и предстоящего события оценивает футбольный посол чемпионата Вячеслав Бутусов. Следом на поле выходит посол Франции в России госпожа Берманн. Ее интерес — не только дипломатический: на этом стадионе пройдет групповая встреча её земляков и сборной Перу. Пока же международные отношения укрепляются на уровне городов и агентов разных сборных мира. Многие из тех, кто организует поездку футболистов на российский Мундиаль, устремились в его столицы. В пятницу вечером стали известны результаты жеребьевки группового этапа Чемпионата — и теперь спортсмены точно знают, где и с кем они будут играть в июне 2018. Помимо Франции и Перу, летом в уральской столице сыграют Египет и Уругвай, Япония и Сенегал, Мексика и Швеция. По мнению ярых болельщиков, лучшего подарка фортуны сложно представить — горожане смогут воочию увидеть поистине красивый футбол. Теперь среди поклонников футбола своя битва — за билеты. Суперболельщица Мария, которая своими глазами видела, как проходила жеребьевка, рассчитывает не только поболеть за фаворитов, но и посмотреть на футболистов разных стран. Пока фанаты разбирают билеты на матчи, представители сборных со всего мира стремятся забронировать лучшую тренировочную базу. И хотя Екатеринбург подготовил две таких площадки, от размещения у нас на время Чемпионата команды отказались. Спортсменов смущает двухчасовая разница с Москвой — это может сказаться на подготовке игроков. Впрочем, многие футболисты и вовсе не будут базироваться в России — им удобнее приезжать на матчи из дома.