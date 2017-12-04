В «Кольцово» спасли замерзающего щенка

04.12.2017

Животное нашли возле Международного терминала.

Зачем ей в небо, когда и земных радостей хватает. Жаннет, кажется, совсем не расстраивает то, что она осталась в пролете. Двухмесячного щенка сегодня обнаружили в Кольцово — в международном терминале. Ее хозяева, похоже, улетели, забыв про хвостатую попутчицу. Эту пассажирку развернули еще на входе в аэропорт. Но четвероногий нелегал прятался не от охраны, а скорее от холода — говорят очевидцы. Хозяев щенка они искали по всему терминалу, но так и не нашли. Как и ошейник с переноской, при себе у Жаннет были только усы, лапы и хвост. Спасать испуганную потеряшку пришлось зоозащитникам. Их вызвали сотрудники «Кольцово». Телефон волонтеров у них теперь всегда под рукой. После недавней истории, когда брошенная пассажирами болонка насмерть замерзла на улице. Чтобы таких ЧП больше не было, зоозащитники и оставили свои контакты. Жанетт повезло. Ее уже забрали домой – правда, лишь на время. После того, как собаку обработают и подлечат, она отправится в передержку. И уже там будет ждать новых хозяев, которым она действительно будет нужна.