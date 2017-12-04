Празднику быть! Строители ледового городка наконец-то начали пилить лед

04.12.2017

Открытие главной елки Екатеринбурга намечено на 29 декабря.

Пила не умолкает ни на минуту. Ледовых дел мастера в поте лица трудятся, стараясь нагнать график новогодней стройки. Наладить поставку материала для сказочного городка раньше они не могли — погода подвела. Но ожидание того стоило: качество кирпичиков изо льда сказочное. Фундамент для строительства городка по традиции закладывают на Северском карьере. Водоем маленький, а потому промерзает быстрее — за сутки на поверхности образуется около сантиметра льда. Сейчас его толщина — 20 сантиметров. Но сырье на пруду не залеживается. Создателям самой недолговечной и хрупкой зимней крепости нужно заготовить полторы тысячи вот таких поддонов. Ледяным блокам придают огранку — и сверкающие, идеально прозрачные бруски отправляется на стройплощадку. Здесь ими уже начали обкладывать основание ёлки. Кирпич к кирпичу подгоняют максимально плотно, используя вместо раствора обычную воду. Мастера с нетерпением ждут холодов, ведь, когда тепло, материал становится еще более хрупким. Поэтому каменщики даже рады, что городок простоит всего три недели. Последними за инструменты возьмутся скульпторы. Во льду они на несколько недель увековечат изящную красоту Екатеринбурга в миниатюре. Признаются, им, конечно, жаль расставаться с ней так быстро. Но опыт показывает, что в следующем году городок будет еще красивее. Что неповторимого айс-строители возведут нынче, горожане увидят 29 декабря. Создатели надеются, что погода все же позволит претворить планы в жизнь — и не растопит лед еще до открытия.