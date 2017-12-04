«Посейдон» в огне: на Эльмаше сгорела сауна

Жителей дома, в котором находится комплекс, пришлось среди ночи спешно эвакуировать.


Как рассказали пожарные, возгорание началось в парильном помещении, которое находится в подвале. К приезду служб спасения клиентов и работников сауны уже след простыл. Выводить на улицу пришлось только жителей первого этажа. Пожар потушили достаточно быстро, после чего людей пустили обратно в свои квартиры. Из-за чего случилось ЧП, пока неизвестно. Это выясняют дознаватели.

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«Посейдон» в огне: на Эльмаше сгорела сауна