«Посейдон» в огне: на Эльмаше сгорела сауна

04.12.2017

Жителей дома, в котором находится комплекс, пришлось среди ночи спешно эвакуировать.

Как рассказали пожарные, возгорание началось в парильном помещении, которое находится в подвале. К приезду служб спасения клиентов и работников сауны уже след простыл. Выводить на улицу пришлось только жителей первого этажа. Пожар потушили достаточно быстро, после чего людей пустили обратно в свои квартиры. Из-за чего случилось ЧП, пока неизвестно. Это выясняют дознаватели.