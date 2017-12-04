На седьмом небе от счастья! В «Кольцово» поздравили 5-миллионного пассажира

04.12.2017

Девушка летела из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону.

Вот это полёт — от удивления Яна и слова вымолвить не может. Вместе с посадочным талоном ей досталось звание пятимиллионного пассажира Кольцово. Поймать такую удачу за хвост девушка совсем не ожидала. Теперь летать Яна будет с комфортом — победительница сможет год пользоваться залом повышенной комфортности Кольцово и бесплатно слетать в Калининград. А вот супруг победительницы оказался в пролете. Антон замешкался с тяжелыми сумками — и стал «пять миллионов и один». Впрочем, говорит, главную победу в жизни он уже одержал. Проводив победителей, в Кольцово открывают новый отсчет. Уже в этом году через воздушные ворота готовятся пропустить ещё четыреста тысяч пассажиров. Такие цифры, говорят, в прошлом году казались просто недостижимыми. И это не предел, признаются транспортники. Кольцово готовится принимать гостей Чемпионата мира — а это почти 30 тысяч пассажиров в день. Чтобы на таможенном досмотре не возникало очередей, здесь планируют открыть больше десятка дополнительных стоек. Исчезнут очереди и для самолетов — в Кольцово появилась вторая взлетно-посадочная полоса. Она, рассказывают сотрудники, выведет Екатеринбург на Европейский уровень. А вот построить еще один терминал здесь могут запросто. Правда, только в случае, если Екатеринбург выиграет гонку за право проведения ЭКСПО 2025.