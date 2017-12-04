Мерзнут 3 месяц! Жители посёлка Шабровский жалуются на холодные батареи

04.12.2017

В некоторых квартирах температура достигает всего 12 градусов тепла.

Радиаторы в квартире Тамары как остыли в мае, так до сих пор не подают признаков жизни. Обогреватели согреться не помогают. Наступления морозов семья ждет с ужасом, как и жители еще четырех домов. Говорят, в их радиаторы вода поступает под слабым напором. Чтобы она не остывала в пути, умельцы подключают насосы к системе отопления. На все обращения — говорят жители — ноль внимания. Зато счета за тепло выставляются исправно — порядка двух тысяч рублей на квартиру. Коммунальщики поначалу грешили на насосы жильцов. Однако совместная проверка с представителями Екатеринбургэнерго выявила, что вода поступает в дома при температуре 30 градусов при нормативе не ниже 50. Виной тому установка шайбы на трубопроводе. Однако прошел месяц. От энергетиков ни ответа, ни привета. И нас дальше проходной не пропустили. На предприятии Екатеринбургэнерго теплосеть в Шабрах своей не признают. В таком случае жителям, оставшимся без тепла, следует обратиться с коллективной жалобой в прокуратуру.