Когда наглость переходит все границы: у стелы «Европа-Азия» снесли незаконную гостиницу

04.12.2017

Ее возвели на земле, не предназначенной для капитальных строений.

Отель вот-вот должен был открыть свои двери для постояльцев, но вместо них туда заехали судебные приставы и экскаваторы. С землей новое здание здесь ровняют без сожаления. Ведь участок, на котором стоит отель, относится к лесному фонду — а значит, никаких капительных построек на нем быть не должно. По словам приставов, арендатор не мог об этом не знать, но почему-то все-таки решил возвести на этом месте настоящий «замок». В итоге суд еще в начале года обязал его снести новую гостинцу, но выполнять эти требования горе-отельер не торопился. После многочисленных предупреждений за снос здания взялись исполнители. Уже сегодня его полностью разберут по кирпичикам. Что будет с участком дальше, остается только гадать — договор аренды с застройщиком пока не расторгнут.