Секретный приют: волонтеры в тайне строят дом, где будут лечить раненых кошек 

01.12.2017

Место стройки не раскрывают, чтобы там не начали появляться подкидыши.

Экскурсию по этому «кошкиному дому» проводят только для журналистов. Будущий приют в прямом смысле слова — секретный объект. Где он находится, волонтеры никому не говорят — чтобы лазарет для мурок не превратился в проходной двор. Построить отдельный дом для больных кошек волонтеры решили, чтобы, наконец, осесть на одном месте. Ведь на съемном жилье приюты — из-за жалоб соседей — долго не задерживаются. Устав от переездов, Татьяна решила поселить мурок прямо на своем участке. Очень просит не показывать адрес передержки. Женщине и так постоянно кого-нибудь подкидывают. Зато свои мечты о строительстве нового приюта зоозащитники не скрывают. Они бросили клич в интернете — и за неделю собрали почти полмиллиона рублей. Быстро нашлись и те, кто согласился превратить четыре контейнера в приют. Муж одной из зоозащитниц – профессиональный строитель — позвал на подмогу трех приятелей. Спасать мурок им не привыкать — это сотрудники МЧС, которым доводилось помогать не только людям, но и животным. Но о новых подвигах не рассказывают — это не их секрет. Что возводится на участке, не знают даже соседи. Так, без лишнего шума, строители сделали основную часть работ – утеплили переходы между контейнерами и провели электричество. На очереди — внутренняя отделка, установка окон и дверей и оборудование комнаток для обитателей. Из старых тесных клеток усатым не терпится вырваться. Всего в приюте хотят создать 45 уютных домиков. Правда, на это волонтерам не хватает еще около сотни тысяч рублей. Так что строители секретного домика для кошек по-прежнему рассчитывают на помощь неравнодушных. Куда пойдут деньги, не тайна — помещения надо чем-то обогревать и обеззараживать.

Если Вы хотите помочь приюту для кошек, Вы можете перечислить любую сумму на карту «Сбербанка»: 4276 1600 1919 6634

ЧЕТВЕРНЯ СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА

СВЕТЛАНА 8-950-208-13-91