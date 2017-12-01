Сдал даже родственников: обвиняемый в стрельбе в цыганском поселке назвал имена 20 соучастников

01.12.2017

Руслан Оглы пошел на сделку со следствием.

Поддержать подсудимого приехала, кажется, вся его цыганская родня. В здание родственники не заходят — стоят под окнами и горой за брата. Хотя он и дал показания против членов семьи. На скамье подсудимых Руслан Оглы один. После того, как он дал показания против подельников и прежде всего двоюродного брата Дмитрия Пестрикова, его дело разбирают отдельно. По материалам, прошлой осенью он устроил разборки у дома Олега Шишова. Два десятка вооруженных ножами и огнестрельным оружием молодчиков пытались ворваться в дом — накануне у участников конфликта случилась ссора. Как выяснили следователи, выяснять отношения с Олегом приехали многочисленные родственники зачинщика конфликта — Дмитрия, а также друзья подсудимого. После перестрелки восемь человек оказались в больнице, двое впоследствии скончались. Обе стороны заявляли, что невиновны. Ясность внес Руслан, который пошел на сделку со следствием. С тех пор Руслан с родными из клана Оглы не общается. Правду о том, что действительно произошло год назад на Депутатской и кто схватился за оружие, молодого человека заставило желание остаться на свободе — с молодой женой и новорожденным ребенком. Руслан уже повинился в том, что сам участвовал в массовых беспорядках и подбил на это других. Однако ему вряд ли удастся избежать колонии — он хоть и помогал следствию, но уже был судим за хранение наркотиков.