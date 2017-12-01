"Проблемы решены": "Городской дозор" навестил героев прошлых сюжетов

Юрий Шумков вернулся на места съемок.


Удивительно, но претензии появились у женщины — матери двоих детей. Так что коммунальщикам приспособление пришлось убрать — пандус не соответствовал требованиям безопасности. Чтобы установить «правильный», необходимо решение общего собрания. Но выход все же нашли. А на эту контейнерную площадку на Селькоровской мусора выносили больше, чем вывозили. В итоге излишки ветром разносило по всей округе. Отсутствие дворников управленцы объясняли внезапным разрывом договора с подрядчиком. Зато теперь площадка образцовая. Так что чисто и во дворе, и в игровой зоне. Еще неделю назад спуск с Макаровского моста напоминал ледяную горку. Горожане рисковали здесь здоровьем. После нашего сигнала, лестницу тут же очистили. Кроме того, здесь сделали еще и поручни. Накануне нашего объезда их покрасили. Если бы районные чиновники прислушивались к жалобам жителей, им не пришлось бы отвечать на неудобные вопросы журналистов. И пока это положение не изменится, мы будем продолжать стучаться в высокие кабинеты. 

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"Проблемы решены": "Городской дозор" навестил героев прошлых сюжетов