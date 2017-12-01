Молчат о проблеме? В Екатеринбурге День борьбы со СПИДом прошел незаметно

01.12.2017

В городе работало только 2 машины по экспресс-тестированию.

В день борьбы со СПИДом поле боя почему-то пустует. Об опасности население не предупреждают, разведку тестами никто не проводит. Медики почему-то сложили свое главное оружие — просвещение — и ушли в подполье. Общественники встревожены. Вера, которая живет с ВИЧ несколько лет, уверена: незнание может убить. Но об этой угрозе сегодня молчат. Ни Минздрав, ни Центр СПИД, ни волонтеры никаких публичных акций не устроили. В сравнении с прошлым годом это выглядит странно. Проблемы ВИЧ-инфицированных и тех, кто их окружает, сегодня поднимают только в узких кругах. На пресс-конференции — пожалуй, единственном тематическом событии — только общественники. Чиновники ее проигнорировали. Между тем, касательно ВИЧ, молчание — совсем не золото. В борьбе с ВИЧ Виталий сегодня — один в поле воин. «Положительный» во всех смыслах горожанин вышел на улицу, чтобы показать — инфекция это не так страшно, как многие думают. Лишь, когда стемнело, к молодому человеку прибыло подкрепление. В центре открылись два пункта экспресс-тестирования. Не армия, конечно, но лучше, чем ничего.