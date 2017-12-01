«Это растление малолетних!»: некоторые родители выступили против профилактики ВИЧ-инфекции в школе

По мнению активистов, подобные уроки развращают подростков.


Призывы запретить детям посещать уроки профилактики активисты разослали по электронной почте. Мол, разговоры о презервативах не на пользу школьникам. Активисты уверенны: чем раньше заговорить с подростком о сексе, тем быстрее он начнет вести половую жизнь. Поэтому настороженные родители призывают запретить не только лекции о СПИДе, но и уроки полового воспитания. В том числе — темы интимной гигиены.

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«Это растление малолетних!»: некоторые родители выступили против профилактики ВИЧ-инфекции в школе