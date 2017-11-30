Звезда за отвагу! В Екатеринбурге наградили героев-смельчаков

30.11.2017

Свердловчане спасали чужие жизни, рискуя собственной.

Спокойно смотреть на смельчаков с удочкой Александр теперь не может. Недавно он спас из воды одного такого рыбака, провалившегося под лед. Вспоминает, что промерз до костей и изрезал в кровь руки, прокладывая дорогу к берегу. Но выводы из этой истории, похоже, сделал только сам герой. Во множественном числе Александр говорит о таких, как он сам — о спасателях не по профессии, а по случайному стечению обстоятельств. Тех, кто совершил геройский поступок, сегодня наградили созвездиями мужества. Кирилл отважен не по годам. Весной, когда его дом загорелся, пятиклассник смог вынести из огня сестру. Помогли уроки ОБЖ. А Никита из Нижней Салды прошел не огонь, а воду. Подросток вытащил из пруда соседа, у которого во время купания отказало сердце. Испугался спаситель уже на берегу. Такой выдержке могут позавидовать даже профессиональные спасатели. В МЧС говорят, что случайных добровольцев в их рядах становится все больше — очевидцы уже не хватаются, первым делом за телефон — чтобы снять ЧП, а рискуя жизнью спешат на помощь. Нынче подвиги совершили три десятка свердловчан. 14ть из них получили награды. Герои надеются, что их первая премия станет и последней — и им больше не придётся никого спасать.