В России зафиксирован резкий рост кибератак

Убытки от налетов хакеров уже перевалили за полмиллиарда рублей.


Причем нападки хакеры совершают не только на крупные компании, но и на обычных пользователей. Самая популярная цель — данные о банковских картах. Их чаще всего похищают с помощью ссылки на специальный вирусный сайт. И количество таких атак будет только расти — уверенны эксперты. На следующий год они прогнозируют увеличение потерь россиян — в целых три раза. Но защитить себя, говорят эксперты, можно, если каждый позаботится о профилактике. Самый простой способ — покупка антивируса. Он может заблокировать не только опасные сайты, но и «вредную» информацию.

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