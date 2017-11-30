В России зафиксирован резкий рост кибератак

30.11.2017

Убытки от налетов хакеров уже перевалили за полмиллиарда рублей.

Причем нападки хакеры совершают не только на крупные компании, но и на обычных пользователей. Самая популярная цель — данные о банковских картах. Их чаще всего похищают с помощью ссылки на специальный вирусный сайт. И количество таких атак будет только расти — уверенны эксперты. На следующий год они прогнозируют увеличение потерь россиян — в целых три раза. Но защитить себя, говорят эксперты, можно, если каждый позаботится о профилактике. Самый простой способ — покупка антивируса. Он может заблокировать не только опасные сайты, но и «вредную» информацию.