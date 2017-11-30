Течет и пахнет! Жителей дома в Арамили полгода топит фекалиями

30.11.2017

Устранить аварию коммунальщики не могут — в квартире, где засорился стояк, никто не живет.

Кто в этом доме хозяин, сейчас сказать сложно — все стены медленно, но верно захватывает плесень. Расползается по квартире и едкий запах, от которого страдают жильцы. В такой атмосфере люди живут уже несколько месяцев. Сперва, они долго не могли понять, откуда сырость. Лишь когда сосед с верхнего этажа, который давно тут не живет, пустил их в свою квартиру — ужаснулись: полы в ней оказались залиты фекалиями. Как оказалось, всему виной – треснувшая канализация. Однако хозяин затопленной квартиры чинить трубу не стал — предложил жильцам самим скинуться на замену. Чтобы отремонтировать коммуникации, нужно 50 тысяч рублей. У соседей таких денег нет. В управляющей компании лишь развели руками и отправили горожан дальше. Между тем, фекалии текут по стенам не только в квартирах, но и в подъезде, заливая счетчики. Сырость дошла уже до подвала. Как объяснили управленцы, они пока могут устранять лишь последствия аварии. К источнику бед не подобраться — вторгаться в квартиру можно только по решению суда. От подвала не отрекаются, но ждут решения жильцов. Но коммунальной руки на пульсе жильцам мало. Они собираются последовать совету коммунальщиков и обратиться в суд. А не то из крепости их дом скоро окончательно превратится в гниющие развалины.