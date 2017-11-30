Куда уйдут 37 миллиардов? Екатеринбуржцам рассказали, на что город потратит деньги в 2018 году

На этот раз участники публичных слушаний приняли новый бюджет единогласно.


На публичные слушания по бюджету-2018 участники идут, как на лекцию в университет. Не хочется, а надо. Это как-никак основной предмет, который пригодится собравшимся — в основном, чиновникам — в работе. Но на теоретическом занятии зал откровенно скучает. Впрочем, лекция начинается бодро. Докладчик уже потренировался на заседаниях в городской думе, поэтому пересказывает сложный финансовый документ понятным языком цифр и слайдов. В следующем году бюджет по-прежнему будет дефицитным. Расходы — 37,4 миллиарда превышают доходы на 900 миллионов. 65% всех денег уйдет в социальную сферу: на образование и здравоохранение. Главное, чтобы налоги платили вовремя. После очередной порции цифр аудитория едва не зевает. С неподдельным интересом лектора слушают только профессионалы. Преподаватели экономического университета решили выступить в роли общественных защитников и объяснить, насколько сложно сейчас верстать городской бюджет. Результат переговоров с областным Минфином — это конкретные суммы в бюджете, говорят чиновники. Так, на ремонт дорог ежегодно будет выделаться по полтора миллиарда рублей. Хватит не только на центральные улицы, но и на периферию. Достанется и детям. Информацию о строительстве школ тоже аудитория переваривает в тишине. Как примерные студенты, участники с лектором не спорят — все равно слушания носят число информативный характер и проводятся ради исполнения требований законодательства. Зал пустеет в считанные секунды. Участникам слушаний нужно еще вернуться на рабочие места — и ждать, когда лекция дойдет до них в виде целевых расходов в Новом году.

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