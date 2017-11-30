На публичные слушания по бюджету-2018 участники идут, как на лекцию в университет. Не хочется, а надо. Это как-никак основной предмет, который пригодится собравшимся — в основном, чиновникам — в работе. Но на теоретическом занятии зал откровенно скучает. Впрочем, лекция начинается бодро. Докладчик уже потренировался на заседаниях в городской думе, поэтому пересказывает сложный финансовый документ понятным языком цифр и слайдов. В следующем году бюджет
Куда уйдут 37 миллиардов? Екатеринбуржцам рассказали, на что город потратит деньги в 2018 году
На этот раз участники публичных слушаний приняли новый бюджет единогласно.
На публичные слушания по бюджету-2018 участники идут, как на лекцию в университет. Не хочется, а надо. Это как-никак основной предмет, который пригодится собравшимся — в основном, чиновникам — в работе. Но на теоретическом занятии зал откровенно скучает. Впрочем, лекция начинается бодро. Докладчик уже потренировался на заседаниях в городской думе, поэтому пересказывает сложный финансовый документ понятным языком цифр и слайдов. В следующем году бюджет